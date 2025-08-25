Sernac emite alerta de seguridad por pasta dental Colgate: Saborizante generaría efectos adversos

El organismo emitió una alerta de seguridad para el producto Colgate Total Clean Mint Crema Dental Anticaries con flúor, debido a posibles efectos adversos asociados a su saborizante.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una Alerta de Seguridad de carácter voluntario, a raíz de una notificación realizada por la empresa, para el producto Colgate Total Clean Mint Crema Dental Anticaries con flúor, comercializado en Chile durante los años 2024 y 2025.

La medida se debe a posibles efectos adversos asociados al saborizante del producto.

¿Qué pasó?

La alerta se origina tras una investigación de la autoridad sanitaria de Brasil, ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria). En un inicio, se sospechó que los efectos adversos podían estar relacionados con el fluoruro de estaño presente en la pasta dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint.

No obstante, tras los análisis se confirmó que no existían desviaciones de calidad ni riesgos asociados a dicho compuesto, lo que permitió descartar esta hipótesis.

En cambio, la investigación determinó que los efectos adversos reportados en consumidores brasileños podrían estar vinculados a una intolerancia al saborizante utilizado en el producto. Por esta razón, la empresa decidió, en coordinación con las autoridades sanitarias, llevar a cabo un retiro preventivo de los lotes afectados.

Alcance de la alerta en Chile

La medida emitida por SERNAC considera un total de 2.375.400 unidades importadas, comercializadas en el país entre agosto de 2024 y julio de 2025. De ese total, 1.598.626 unidades ya se encuentran en manos de consumidores. Los formatos incluidos son los siguientes:

TP Colgate Total Clean Mint 75 ml – SKU 61046467

TP Colgate Total Clean Mint 150 ml – SKU 61046468

TP Colgate Total Clean Mint 30 g – SKU 61047114

MTB-Col Travel Kit – SKU 61048070

Efectos adversos

Algunos consumidores han reportado síntomas como:

Irritación bucal

Aftas, úlceras o forúnculos

Hinchazón bucal

Sensibilidad dental

Dolor en la boca

Hasta la fecha de la notificación, la empresa ha recibido 133 reportes de efectos adversos sospechosos posiblemente vinculados al uso de Colgate Total Clean Mint.

La compañía confirmó que ya inició el retiro del stock en el comercio y que está implementando mecanismos de seguimiento y control junto a la autoridad sanitaria para garantizar la seguridad de los consumidores.