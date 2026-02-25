Sernac emite alerta de seguridad por más de 19.000 cargadores USB de la marca Dairu

La alerta de seguridad se emitió debido a un riesgo de sobrecalentamiento en el producto. En total, Sernac señaló que son más de 19.000 los cargadores USB afectados.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió este miércoles una alerta de seguridad por cargadores USB de la marca Dairu, debido a una anomalía técnica que provoca sobrecalentamiento en el producto, lo que implica un riesgo para los consumidores.

A través de un comunicado, el servicio advirtió que 19.218 unidades de cargadores USB Dairu presentan alerta de seguridad, ya que “no cumplen con los estándares exigidos”.

Del total de productos afectados, 13.962 se encuentran en stock, 2.332 están en la cadena de distribución y 2.924 están en manos de consumidores.

🔴Los productos alertados, que fueron comercializados en Chile exclusivamente en tiendas Sodimac, presentan un riesgo de sobrecalentamiento que podría implicar un peligro para la seguridad de los consumidores. Revisa la alerta en👉https://t.co/ItC6qfo41D pic.twitter.com/0JYbU8rD3q — SERNAC (@SERNAC) February 25, 2026

¿Cuál es el producto con alerta de seguridad?

Sernac informó que los productos con alerta corresponden a cargadores USB de color blanco de la marca Dairu, en los modelos:

DR-CUSBAx2-12W

DR-CUSBAC-25W

Según el servicio, ambos modelos fueron comercializados exclusivamente por tiendas Sodimac entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

El organismo fiscalizador recomendó suspender de inmediato el uso de los cargadores y solicitar el reembolso mediante una nota de crédito por el valor del producto en Sodimac.

Además, Sernac instruyó a los consumidores a contactar a la empresa ante cualquier duda, a través del correo electrónico info@grantt.com

o del número de teléfono +56 2 719 5959.