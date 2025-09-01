Sernac denuncia a tienda de vestuario online por eventual estafa: Promociona con imágenes hechas con IA

El servicio decidió presentar la acción tras recibir una treintena de reclamos de parte de consumidores en contra de la empresa de comercio electrónico “Bohemea”.

Este lunes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció la presentación de una denuncia en contra de una tienda de vestuario online por presunta estafa.

Detalles de la denuncia de Sernac

En este sentido, enviaron los antecedentes al Ministerio Público tras analizar los reclamos, los cuales coinciden en que este proveedor estaría incurriendo en publicidad engañosa.

“El principal problema radica en que ‘Bohemea’, que comercializa principalmente productos de vestuario femenino en el sitio www.bohemea.cl, los promociona con imágenes, en su gran mayoría elaboradas con inteligencia artificial (IA) pero con descripciones que sugieren que se trataría de productos con diseño y confección nacional de alta calidad”, agregaron.

Detallaron que, por ejemplo, en el caso de productos como sweaters y chalecos, indica que son “bordados a mano”, pero, tras comprarlos, las personas reciben prendas de poliéster de ínfima calidad, con simples estampados gráficos que imitan el bordado, a menudo con etiquetas en chino que evidencian que su verdadero origen es en el país asiático.

Pese a ello, señalaron que la mayor gravedad del caso es cuando las personas intentan reclamar y exigir sus derechos, pues Bohemea no responde, llegando a borrar los comentarios negativos en sus redes sociales y bloquear a quienes exigen respuestas. En otros casos, incluso no entrega los productos ni devuelve el dinero a los consumidores.

Según los antecedentes preliminares, la empresa estaría actuando bajo el modelo “dropshipping”, es decir, enviando a sus clientes artículos de bajo costo, adquiridos desde plataformas extranjeras, como AliExpress, lo que genera una desconexión entre las expectativas y el producto que finalmente se recibe. Además, recientemente bajaron su sitio web, lo que hace suponer que podría existir una práctica fraudulenta.