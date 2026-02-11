Sernac denuncia a supuesta tienda de cuchillos por posible estafa: No entrega productos ni responde a reclamos

La acción fue presentada ante el Ministerio Público tras una serie de antecedentes recopilados por el organismo.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció ante el Ministerio Público a una supuesta empresa de cuchillos, Espactacus Chile, por eventual delito de estafa y apropiación indebida, tras recibir decenas de reclamos.

La acción se tomó tras detectar que el proveedor, que no cuenta con registros ni antecedentes formales en los sistemas del Sernac, ofrece productos informando plazos de entrega de hasta 40 días, pero, una vez cumplido ese plazo, los artículos no son despachados.

Las personas consumidoras, que pagaron sumas significativas de dinero, relatan que, al no recibir los productos, intentaron comunicarse a través de la página web, pero sin éxito. Según los testimonios, no existirían canales formales de atención al cliente y el único correo disponible tendría la bandeja de entrada llena, impidiendo cualquier tipo de contacto.

Entre los reclamos recepcionados por el Servicio se acusa un incumplimiento sistemático en la entrega de productos adquiridos en línea. Además, la supuesta empresa no contaría con tienda física ni teléfonos de contacto, lo que dificulta una respuesta efectiva a las y los afectados.

Inicialmente, el Sernac evaluó que podrían existir infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, por publicidad engañosa, incumplimiento en la entrega y falta de información veraz y oportuna, sumado a la ausencia de una dirección comercial. No obstante, ante la imposibilidad de identificar y localizar al proveedor, el ente determinó que los hechos podrían configurar delitos de estafa y apropiación indebida, por lo que se presentó la denuncia formal.

El Director Regional de Magallanes, Matías Salazar Barrera, sostuvo que “quizás en este momento hay personas comprando en la página, ya que no está bloqueada. Debemos abstenernos de adquirir productos o servicios de supuestas empresas que no cumplen con estándares mínimos de formalidad, como números de contacto u oficina física, o que tienen cerrados los comentarios en redes sociales. Siempre es necesario revisar posibles reclamos en la web”.