Sernac denuncia a Mampato por falla en juego acuático que terminó con dos niños heridos: Arriesga millonaria multa

Los hechos ocurrieron el pasado mes de junio en la sucursal Las Vizcachas, ubicada en la comuna de Puente Alto.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una denuncia infraccional contra Mampato por un accidente en una atracción acuática que terminó con dos niños heridos.

Detalles de la falla en Mampato que terminó con dos niños heridos

Los hechos ocurrieron el pasado mes de junio, cuando una familia concurrió a la sucursal Las Vizcachas del parque de diversiones, ubicada en la comuna de Puente Alto, para tener una jornada de esparcimiento.

Mientras el juego se encontraba en funcionamiento, una falla repentina provocó que los carros o “troncos” de la atracción chocaran entre sí. Como resultado, el vehículo en el que iban los menores se salió de los rieles en la parte más alta y cayó con fuerza, dejando a una niña de 9 años con diversas lesiones.

La familia ingresó un reclamo al Sernac señalando que “tuvimos una pésima atención en enfermería, y tuve que llevar a urgencias a mis niños y hasta el momento no me dan mayores disculpas ni explicaciones”, reclamo que fue cerrado sin respuesta por parte de Mampato, operado por Entretenciones Lets Fun Ltda.

El Sernac ofició a la empresa para que entregara su versión de los hechos, así como el número de reclamos y medidas preventivas, entre otras cosas, pero, tras su respuesta, decidieron presentar una denuncia infraccional, ya que se identificaron una serie de infracciones.

Para el servicio, la empresa vulneró el derecho a la seguridad en el consumo de bienes y servicios e incumplió el deber de reparar o indemnizar adecuadamente los daños. Constataron además una infracción al deber de respetar los términos y condiciones bajo los que se ofrece el servicio y a la ley que establece la responsabilidad de los proveedores que prestan servicios.

“En este caso concurren circunstancias agravantes de especial gravedad, ya que el accidente afectó la integridad física y emocional de niños y niñas, público al que se dirige el parque de diversiones”, señalaron desde el organismo.

La investigación del Sernac también determinó que hubo negligencia en las medidas de seguridad y mantenimiento, lo que “no solo causó daño a dos menores, sino que expuso a todos los visitantes a un riesgo grave e inminente. Por ello, estimamos que la gravedad de los hechos y la falta de resguardo justifican la aplicación de la máxima sanción legal”. En este caso, las máximas multas que la justicia puede aplicar corresponde hasta 300 UTM por cada infracción, es decir, más de $20 millones.