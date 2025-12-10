Sernac amplía alerta por posible falla en los frenos de autos Changan vendidos entre 2024 y 2025: Revisa los detalles

Desde el servicio detallaron que actualmente hay 918 unidades en manos de consumidores y consumidoras. ¿Qué hago si tengo uno de los vehículos involucrados?

Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) extendió una alerta de seguridad para autos de la marca Changan, modelo X7 Plus, debido a una posible falla.

Desde el servicio detallaron que se trata de vehículos vendidos durante los años 2024 al 2025, habiendo actualmente 918 unidades en manos de consumidores.

Conforme a lo reportado por la empresa de automóviles, a la fecha se han reportado cinco casos, donde se ha detectado el síntoma de “ruido en el tren trasero con pernos sueltos en cinco unidades diferentes”, pero sin accidentes.

¿Qué problema se detectó en los autos Changan?

La empresa detalló que, en algunos vehículos, puede haber una falla en el sistema de frenos trasero . En concreto, puede no funcionar de la forma adecuada debido a la falta de apriete de los pernos porta caliper de ruedas traseras, lo que puede generar un ruido en el tren trasero y disminuir el rendimiento o performance del vehículo si el caliper se suelta por completo.

Respecto a los riesgos, afirmaron que puede haber un “daño a componentes de tracción trasera, pérdida de capacidad de frenado, accidentes, lesiones“.

¿Qué hago si tengo uno de los autos Changan involucrados?