Sernac alerta por batería externa y cargador inalámbrico ante “riesgo de incendio”: Hay una decena de casos en el extranjero

La alerta es debido a un defecto de fabricación de la batería de litio, el que implica un riesgo para la seguridad. Revisa cómo pedir el reembolso.

Este lunes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió alertas de seguridad por productos marca Belkin: una batería externa (Power Bank) y un cargador inalámbrico portátil.

Desde el organismo detallaron que la alerta es debido a un defecto de fabricación de la batería de litio, el que implica un riesgo para la seguridad de los consumidores y consumidoras.

La batería externa corresponde al modelo BPB002, comercializado en Chile entre mayo de 2024 y agosto de 2025, mientras que el cargador es el modelo MMA008, vendido de junio de 2024 a julio de 2025.

Respecto a la batería, a la fecha se han reportado 11 accidentes en Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Europa. En cuanto al cargador inalámbrico, hay cinco accidentes en Canadá, China, Japón y Kazajistán.

¿Qué problema pueden presentar los productos bajo alerta?

En ambos aparatos, debido a un defecto de fabricación, en algunas circunstancias un componente de la batería de ion litio del soporte de carga inalámbrica portátil puede sobrecalentarse , lo que podría suponer un riesgo de incendio para los consumidores.

Batería externa: Todos los números de serie (14 dígitos) que comienzan con “ 35S ” están incluidos en esta retirada y se encuentran impresos en la parte trasera de la batería externa. El número de modelo «BPB0002» está impreso en la parte trasera de la batería externa.

Cargador inalámbrico portátil: Todos los números de serie (14 dígitos) que comienzan con “57X” están incluidos en esta retirada y se encuentran impresos en la base de carga. El número de modelo “MMA008” está impreso en la base de carga.

¿Qué debo hacer si tengo uno de los productos bajo alerta?