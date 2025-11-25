Sernac alerta por batería externa y cargador inalámbrico ante “riesgo de incendio”: Hay una decena de casos en el extranjero
Por CNN Chile
25.11.2025 / 10:25
La alerta es debido a un defecto de fabricación de la batería de litio, el que implica un riesgo para la seguridad. Revisa cómo pedir el reembolso.
Este lunes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió alertas de seguridad por productos marca Belkin: una batería externa (Power Bank) y un cargador inalámbrico portátil.
Desde el organismo detallaron que la alerta es debido a un defecto de fabricación de la batería de litio, el que implica un riesgo para la seguridad de los consumidores y consumidoras.
La batería externa corresponde al modelo BPB002, comercializado en Chile entre mayo de 2024 y agosto de 2025, mientras que el cargador es el modelo MMA008, vendido de junio de 2024 a julio de 2025.
Respecto a la batería, a la fecha se han reportado 11 accidentes en Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Europa. En cuanto al cargador inalámbrico, hay cinco accidentes en Canadá, China, Japón y Kazajistán.
¿Qué problema pueden presentar los productos bajo alerta?
- En ambos aparatos, debido a un defecto de fabricación, en algunas circunstancias un componente de la batería de ion litio del soporte de carga inalámbrica portátil puede sobrecalentarse, lo que podría suponer un riesgo de incendio para los consumidores.
- Batería externa: Todos los números de serie (14 dígitos) que comienzan con “35S” están incluidos en esta retirada y se encuentran impresos en la parte trasera de la batería externa. El número de modelo «BPB0002» está impreso en la parte trasera de la batería externa.
- Cargador inalámbrico portátil: Todos los números de serie (14 dígitos) que comienzan con “57X” están incluidos en esta retirada y se encuentran impresos en la base de carga. El número de modelo “MMA008” está impreso en la base de carga.
¿Qué debo hacer si tengo uno de los productos bajo alerta?
- Dejar de utilizar el producto inmediatamente y desconectarlo de cualquier fuente de alimentación u otros productos.
- Colocar el aparato en un lugar seguro y seco, lejos de cualquier material inflamable o que pueda dañar el cargador portátil. No tire el cargador portátil o el soporte de carga a la basura ni a los contenedores de reciclaje.
- Belkin se pondrá en contacto con usted para darle más detalles sobre cómo desechar correctamente su producto. Belkin ha contratado a una empresa de reciclaje externa, ERI, y coordinará la recogida por parte de su distribuidor para que ERI destruya el producto de conformidad con la ley.
- El reembolso se realizará tras presentar una prueba de compra válida, es decir, una boleta de compra. Si el consumidor no la tiene, Belkin no exigirá la boleta y aceptará una fotografía del anverso y el reverso del producto.
- Si el cliente tiene la boleta, se le reembolsará el importe total pagado. Si no se presenta la boleta, los consumidores pueden recibir el precio medio de venta del modelo, es decir, el precio referencia, que en el caso de la batería es $39.990 y en el del cargador $59.990.
- Visite https://www.belkin.com/BPB002Recall (en el caso de las baterías externas) y https://www.belkin.com/MMA008Recall (en el caso del cargador inalámbrico) para solicitar un reembolso.
- Los consumidores de Chile deben hacer clic en este enlace, donde se incluyen instrucciones para ponerse en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Belkin. Chile dispone de una opción de chat en vivo en inglés y español aquí: Chat en vivo.