Sernac emite alerta de seguridad para más de 12 mil vehículos por posible defecto en módulo de freno para remolque

La alerta aplica para tres modelos de la marca Ford que fueron comercializados en Chile entre 2021 y 2026.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió este miércoles una alerta de seguridad por un posible defecto en el módulo de freno para remolques en más de 12.000 vehículos.

En concreto, se trata de los modelos Expedition, F-150 y Maverick de la marca Ford, cuyo país de origen es Estados Unidos y México, que hayan sido fabricados entre septiembre del 2020 y febrero del 2026 y comercializados entre marzo del 2021 y febrero del 2026.

El ente fiscalizador detalló que 12.960 autos podrían presentar esta falla. De ese total, 11.692 unidades se encuentran en manos de consumidores, 360 en distribución, 556 en stock y 352 en tránsito.

Asimismo, la falla implica que “al momento de acoplar un remolque, se podría experimentar una pérdida de frenos del remolque, fallas en las luces de freno y señales de giro”, seguido de un mensaje de “fallo del módulo de freno del remolque” y señales de giro intermitentes en el panel de instrumentos”.

En caso de presentarse dicha condición, “ocasionaría una falla en las luces direccionales, lo que en casos extremos aumentaría el riesgo de un accidente”.

En cuanto a las medidas que tomará la empresa fabricante de estos vehículos, el Sernac informó que “procederá de forma preventiva a reprogramar el módulo de remolque (TRM) al último nivel de software utilizando FDRS”. Esta reparación tendría una duración aproximada de 20 minutos y no se cobrará a los consumidores afectados.

Hasta la fecha, en Chile no se han reportado accidentes relacionados con este defecto. De todos modos, desde el organismo instruyeron a los usuarios verificar si sus vehículos se encuentran dentro de la alerta de seguridad, identificándolos a través del número de VIN, el cual puede ser revisado haciendo click aquí.

En caso de estar en la lista, el Sernac comunicó que los consumidores deben “contactarse con el taller de su preferencia para agendar una cita y realizar los trabajos, que son gratuitos para el cliente”.

Junto con ello, los clientes afectados por el defecto deben contactarse directamente con la empresa para recibir más información.