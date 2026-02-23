Sernac advierte riesgo de incendio en más de 100 cargadores portátiles de la marca Forza

El servicio emitió una alerta de seguridad para las Fuentes de Alimentación de Emergencia (Power Bank) de la marca Forza por un defecto en su fabricación que causaría sobrecalentamiento y riesgo de incendio para los consumidores.

Este lunes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) decretó una alerta de seguridad para 113 cargadores portátiles de la marca Forza, comercializados entre 2025 y 2026, debido a una falla en su fabricación.

Según el Sernac, la empresa Forza Technologies, LLC informó de un defecto en el producto tecnológico que podría causar el sobrecalentamiento de la batería de litio que alimenta el cargador y provocar un posible incendio.

La entidad contabilizó que son 113 los productos afectados que están en manos de consumidores, pero aclaró que, hasta ahora, no se ha reportado ningún accidente.

¿Para qué productos está la alerta?

La alerta corresponde a los 113 modelos comercializados entre mayo de 2025 y febrero de 2026:

INC250077 – Fabricación enero 2025

INC250335 – Fabricación mayo 2025

INC250527 – Fabricación agosto 2025

🚨Emitimos una alerta de seguridad para la Fuente de Alimentación de Emergencia (Power Bank) Forza modelo DC-350USBP, comercializado entre mayo 2025 y febrero 2026. Hay 113 unidades en manos de consumidores que podrían sobrecalentarse y generar riesgo de incendio. pic.twitter.com/ohhrddbZXf — SERNAC (@SERNAC) February 20, 2026

El Sernac instruyó dejar de “utilizar el producto inmediatamente” y señaló que este debe desconectarse de “cualquier fuente de alimentación u otros productos”.

Además, informó que los clientes afectados pueden contactarse con la empresa a través del correo electrónico notices@forzaups.com y solicitar el reembolso o la restitución del producto.