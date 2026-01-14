Serhafen acusa a Blue Express y exige millonaria indemnización

Según Serhafen, Blue Express habría accedido a antecedentes sensibles durante un proceso de negociación para una eventual compra que se llevó a cabo en 2022. Pese a que la adquisición no se concretó, la información entregada habría sido usada posteriormente por Blue Express para quedarse con el cliente de Serhafen.

Serhafen Express y Blue Express se encuentran en una disputa judicial. La compañía dedicada al desaduanamiento de carga, presentó una demanda por competencia desleal en la que exige el pago de más de $7.500 millones, acusando a su contraparte de utilizar información confidencial para obtener ventajas comerciales.

Según informó La Tercera, el conflicto tiene como eje el vínculo de ambas empresas con Cainiao, operador logístico de la plataforma AliExpress en Chile.

Según Serhafen, Blue Express habría accedido a antecedentes sensibles durante un proceso de negociación para una eventual compra que se llevó a cabo en 2022. Pese a que la adquisición no se concretó, la información entregada habría sido usada posteriormente por Blue Express para quedarse con el cliente de Serhafen.

La demandante, además, entregó al tribunal un informe fechado el 27 de noviembre, elaborado por el exfiscal económico Ricardo Riesco y Laura Costabal. En el documento, se plantea que, si se lograran comprobar los hechos alegados por Serhafen durante el juicio civil, habría fundamentos suficientes para considerar que Blue Express incurrió en actos de competencia desleal.

Desde Blue Express rechazan las acusaciones, afirmando que no hubo ninguna práctica desleal. En su defensa, presentada el 1 de octubre del mismo año, argumentaron que la acción legal emprendida por Serhafen respondería a una represalia por un juicio previo en el 24° Juzgado Civil de Santiago, donde la justicia resolvió poner término a un contrato de subarriendo entre ambas partes y ordenó a Serhafen pagar una indemnización superior a las 25.000 UF. A su vez, aseguran que el desarrollo de su proyecto de depósito extraaeroportuario se remonta a octubre de 2020.