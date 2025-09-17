Seremi de Transportes de Valparaíso renunció al cargo tras polémica por asado

Desde el MTT informaron que la renuncia había sido aceptada y que en su cargo asumiría Susana Fuxs. Esto ocurre tras un evento el 12 de septiembre pasado y que habría afectado al funcionamiento de dicha secretaría regional ministerial.

Este miércoles el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) informó haber aceptado la renuncia de Benigno Retamal Rodríguez, quien fuera el secretario Regional Ministerial (Seremi) de la cartera en la Región de Valparaíso.

La salida de Retamal, efectiva desde este 18 de septiembre, fue dada a conocer por el MTT a través de un comunicado de prensa en el que no profundizan en los motivos detrás de esta decisión.

Sin embargo, Retamal había sido foco de críticas recientemente por un evento realizado el 12 de septiembre pasado, donde bajo el rótulo de “jornada de planificación” se reunieron algunos funcionarios de la Seremi en la casa de una de ellos.

La polémica fue levantada sobre todo porque, según quienes denunciaron los hechos, aquellos que participaban del asado podían marcar salida a las 11:00; quienes no iban, cumplían su jornada normal. Esto, además, habría afectado al funcionamiento de la Seremi de Transportes aquel día, pues habría atendido solo hasta las 11 de la mañana.

En el cargo que deja Retamal ahora asumirá Susana Fuxs Gamboa, quien también trabaja en dicha secretaría regional.