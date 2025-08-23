Seremi llama a la tranquilidad por venta de jurel falso: “No es que tenga algo tóxico o alguien se pueda enfermar”

La autoridad explicó que la infracción reside “en que están comercializando un producto que en su etiqueta promueve una especie que no es”.

Este sábado, la seremi de Salud (s) de la Región metropolitana, Alejandra Hernández, instó a la tranquilidad por venta de falso jurel, afirmando que “no es que tenga algo tóxico”.

Desde la misma Seremi confirmaron el pasado jueves que cinco marcas de conservas importadas desde China, etiquetadas como jurel, no corresponden a esa especie.

Las pruebas de laboratorio, desarrolladas por el Laboratorio de Genómica y Genética de Interacciones Biológicas del INTA, demostraron que los productos contenían caballa (Scomber spp.), una especie distinta.

El llamado a la calma de la seremi por falso jurel

En conversación con Meganoticias, Hernández partió señalando que “se pudo comprobar de que la especie que se está comercializando (…) no corresponde al jurel que conocemos todos, sino que es otra especie llamada caballa”.

En esta línea, aclaró que la infracción cometida por las marcas de conservas reside “en que están comercializando un producto que en su etiqueta promueve una especie que no es. Por lo tanto, están vendiendo un jurel falso”.

La seremi subrogante explicó que el reglamento sanitario de los alimentos tiene establecido “que la etiqueta debe decir exactamente el contenido del envase y esa es la infracción que tiene la empresa”.

Por ello, hizo un llamado a la calma de los consumidores y consumidoras, ya que “esto no es una anomalía, en el sentido de que el producto tenga algo tóxico, con lo cual alguien se pueda enfermar. Eso no es así”.