Seremi de Vivienda Metropolitana inicia sumario por presuntas irregularidades en autorización a proyecto inmobiliario de 2019

La Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana ordenó la apertura de una investigación sumaria tras una revisión interna de antecedentes donde se detectaron irregularidades en la autorización de un proyecto inmobiliario que data del año 2019.

Se evidenciaron “inconsistencias en la documentación emanada desde dicho Servicio entre los años 2019/2020, que permitió la activación de varios proyectos inmobiliarios en los terrenos ubicados en la comuna de Quilicura“, indicó la institución en un comunicado.

Esta autorización permitió el inicio de la ejecución de proyectos fuera del área urbana contemplada en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

Con la investigación se buscará aclarar si las mencionadas inconsistencias “ameritan procedimientos sancionatorios administrativos o de otra naturaleza, en cuyo caso se realizarán las denuncias correspondientes ante las instituciones competentes”.

La Seremi declaró que la revisión de los antecedentes se llevó a cabo tras recibir una alerta desde la Municipalidad de Quilicura debido a una documentación relacionada con la construcción del conjunto habitacional Parque Tres Piedras en la comuna.

“La Seremi Minvu RM junto a Serviu Metropolitano y sus equipos, mantienen su compromiso de sacar adelante este proyecto, que es parte del Plan de Emergencia Habitacional, siempre actuando al amparo de las normas urbanísticas y la ley, para dar tranquilidad y certeza a las familias vinculadas a estos proyectos”, indicó el organismo.