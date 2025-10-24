Seremi de Salud RM inició sumario sanitario en Universidad Finis Terrae tras denuncia de supuesta experimentación humana

El exestudiante del Doctorado en Ciencias del Ejercicio acusó haber sido víctima de experimentación durante un procedimiento de biopsia muscular.

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la Región Metropolitana instruyó un sumario sanitario a la Universidad Finis Terrae a propósito de la denuncia por presunta experimentación en humanos.

“A solicitud de la ministra de Salud, la Seremi de Salud RM realizó ayer una fiscalización en la universidad e inició un sumario sanitario tras denuncia de presunta experimentación humana”, señalaron desde el organismo en redes sociales.

Gonzalo Soto, seremi de Salud RM, detalló que “este sumario sanitario aborda áreas que tienen que ver, por ejemplo, procedimientos que estaría realizando este profesor en un lugar que no está acreditado o no tiene una autorización sanitaria“.

Lo que se sabe de la denuncia por experimentación humana en la Finis Terrae

El caso se dio a conocer luego de que un exestudiante del Doctorado en Ciencias del Ejercicio acusara haber sido víctima de experimentación durante un procedimiento de biopsia muscular realizado en dependencias de la casa de estudios.

Según el relato difundido por T13, el procedimiento se efectuó en el gimnasio de la universidad y dejó al denunciante con secuelas físicas y psicológicas. En la querella presentada se le atribuyen al otrora docente los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y experimentación humana.

El denunciante señaló que, aunque la biopsia fue presentada como una actividad “voluntaria”, existía presión académica para participar por temor a represalias. Un testigo indicó que el procedimiento causó un intenso dolor y que el afectado incluso se desmayó tras la intervención.