Seremi de Salud informa que se investiga posible hallazgo de mosquito del dengue en Aeropuerto de Santiago

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana dio a conocer que se encontró el mosquito del dengue (Aedes aefypty) en el Aeropuerto de Santiago.

Se “informa sospecha de hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Aeropuerto de Santiago”, indicó la institución.

El ejemplar fue enviado hasta el Instituto de Salud Pública (ISP) para su confirmación, “activando el protocolo de vigilancia y control”.

La Seremi también reforzó el “llamado a eliminar aguas detenidas en los hogares”.

Hasta el momento no se ha entregado mayor información sobre de dónde habría provenido el mosquito.

Reforzamos el llamado a eliminar aguas detenidas en los hogares.#AedesAegypti #Prevención

¿Cómo se transmite el dengue?

El virus se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, el cual está infectado con uno de los cuatro serotipos del virus del dengue.

Es una enfermedad febril que afecta a lactantes, niños y adultos. La infección puede ser asintomática, o cursar con síntomas leves.

¿Cómo prevenir el contagio?

Las personas que viven en sectores o lugares donde hay muchos mosquitos deben dormir bajo mosquiteros. Estos deben ser utilizados especialmente por personas que padecen alguna enfermedad, adultos mayores, embarazados y niños pequeños.

Además, para protegerte se recomienda utilizar ropa de manga larga, pantalones o ropa que cubra la piel. Asimismo, se recomienda el uso de zapatos cerrados.