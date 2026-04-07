Senda amplió plazo para postular a los Consejos de la Sociedad Civil 2026-2028: ¿Cuándo cierra el proceso?

La institución detalló que pueden postular organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica vigente, de carácter territorial o funcional.

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) amplió la fecha de postulación para los Consejos de la Sociedad Civil (Cosoc) 2026-2028.

Esto, para “convocar a todas las organizaciones sin fines de lucro que se dediquen a temas relacionados al tratamiento y/o prevención del consumo de alcohol y otras drogas, a formar parte de esta instancia participativa del Estado de Chile”.

Cosoc: ¿Quiénes pueden postular y hasta cuándo?

La institución detalló que el proceso de postulación estará abierto hasta el domingo 19 de abril.

Las organizaciones interesadas en participar podrán hacerlo rellenando un formulario. Se puede revisar haciendo click aquí.

El Senda señaló que pueden postular organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica vigente, de carácter territorial o funcional, vinculadas a ámbitos como:

Organizaciones comunitarias y sociales.

Organizaciones juveniles, culturales, educativas y académicas.

Organizaciones de niñez y adolescencia.

Organizaciones de diversidad, interculturales, de pueblos originarios o migrantes.

Instituciones colaboradoras de SENDA, fundaciones y ONG.

¿Qué es un Cosoc?

De acuerdo al Senda, los Consejos de la Sociedad Civil son “instancias consultivas ciudadanas que fortalecen el vínculo entre la sociedad civil y la gestión pública, con el objetivo de consolidar un espacio permanente de diálogo y deliberación”.

A través de ellos se “contribuye a fortalecer los procesos de diseño, elaboración y evaluación de las políticas públicas emanadas desde SENDA, así como la transparencia y la rendición de cuentas desde la institución”.