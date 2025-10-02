País región de valparaíso

Senapred realizará simulacro de sismo y tsunami este jueves 2 de octubre en la Región de Valparaíso

Por CNN Chile

02.10.2025 / 09:55

La actividad involucra a más de veinte comunas, entre ellas Valparaíso, Viña del Mar, Quintero, San Antonio, Concón, El Quisco, Cartagena y Algarrobo, así como territorios insulares como Isla de Pascua y Juan Fernández.

Este jueves 2 de octubre, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizará un simulacro de sismo y tsunami en las comunas costeras de la región de Valparaíso, con el objetivo de fortalecer la preparación de la población frente a emergencias naturales y poner a prueba la eficacia de las zonas de evacuación.

La alerta se dará a las 11:00 horas mediante el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) y sirenas de vehículos de emergencia.

Durante el ejercicio, los habitantes deberán trasladarse a los puntos de encuentro designados, conocidos como “zonas seguras”, y solo se permitirá regresar a sus actividades habituales una vez que Senapred confirme el fin del simulacro mediante un nuevo aviso del SAE.

