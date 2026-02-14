Senapred eleva a Alerta Roja en Nueva Imperial por incendio forestal “Boroa” que afecta 10 hectáreas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Amarilla y decretó Alerta Roja para la comuna de Nueva Imperial, en La Araucanía, debido al incendio forestal “Boroa”. Según el organismo, el siniestro ha consumido una superficie de 10 hectáreas y se mantiene cercano a zonas habitadas, lo que motivó la activación de todos los recursos disponibles.

#SenapredLaAraucanía Se cancela Alerta Amarilla y declara Alerta Roja para la comuna de Nueva Imperial por incendio forestal.https://t.co/9HROlqQweP pic.twitter.com/wrr9M9uGND — SENAPRED (@Senapred) February 14, 2026

Despliegue de emergencia

En el combate del fuego trabajan el Cuerpo de Bomberos de Nueva Imperial, siete brigadas, un técnico, dos helicópteros, un avión cisterna y maquinaria pesada de Conaf, además de personal de Carabineros.

Senapred informó que con esta declaración “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles” como apoyo adicional a las labores ya desplegadas.

La medida permitirá actuar con mayor capacidad operativa ante la extensión y severidad del evento, en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).