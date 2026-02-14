País incendio forestal

Senapred eleva a Alerta Roja en Nueva Imperial por incendio forestal “Boroa” que afecta 10 hectáreas

Por CNN Chile

14.02.2026 / 18:48

El siniestro, cercano a sectores habitados, moviliza a Bomberos, siete brigadas de Conaf, helicópteros y aviones cisterna para su control en la región de La Araucanía.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Amarilla y decretó Alerta Roja para la comuna de Nueva Imperial, en La Araucanía, debido al incendio forestal “Boroa”. Según el organismo, el siniestro ha consumido una superficie de 10 hectáreas y se mantiene cercano a zonas habitadas, lo que motivó la activación de todos los recursos disponibles.

Despliegue de emergencia

En el combate del fuego trabajan el Cuerpo de Bomberos de Nueva Imperial, siete brigadas, un técnico, dos helicópteros, un avión cisterna y maquinaria pesada de Conaf, además de personal de Carabineros.

Senapred informó que con esta declaración “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles” como apoyo adicional a las labores ya desplegadas.

La medida permitirá actuar con mayor capacidad operativa ante la extensión y severidad del evento, en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).

