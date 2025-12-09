País clima

Senapred decreta alerta temprana preventiva para las regiones de Los Ríos y Biobío por tormentas eléctricas

Por CNN Chile

09.12.2025 / 10:22

{alt}

El organismo tomó la decisión luego de que Meteorología declarara alertas y avisos meteorológicos para ambas regiones debido al fenómeno.

Este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para las regiones de Los Ríos y del Biobío por tormentas eléctricas.

El organismo tomó la decisión luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) declarara alerta meteorológica para ambas regiones debido al fenómeno, que en el caso de Los Ríos se extendería hasta el jueves 11 y en el caso del Biobío hasta este miércoles 10.

Región de Los Ríos

Región del Biobío


En base a estos antecedentes —y en coordinación con las delegaciones presidenciales — es que se decidió decretar Alerta Temprana Preventiva Regional por tormentas eléctricas, medida que estará vigente hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el “monitoreo preciso y riguroso” de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

Desde el Senapred hicieron un llamado a la población de estas regiones a evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta.

DESTACAMOS

Servicios Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

LO ÚLTIMO

Mundo El "histórico" alto el fuego mediado por Trump colapsa tras intensos enfrentamientos en la frontera entre Tailandia y Camboya
Fracasó sesión de Sala por ausencia de diputados: Se citó a una nueva sesión para la tarde
Ministro Álvaro Elizalde por bots y noticias falsas: “Lo que le pasó a Evelyn Matthei fue muy injusto”
Carabineros abre nuevas vacantes civiles con sueldos de hasta $1,7 millones: Revisa los cargos disponibles
Furia del Libro 2025: Llega al GAM con actividades gratuitas en el cierre del año
Revisa cómo funcionará el transporte público para la segunda vuelta presidencial: Metro de Santiago y EFE serán gratis