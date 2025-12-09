Senapred decreta alerta temprana preventiva para las regiones de Los Ríos y Biobío por tormentas eléctricas

El organismo tomó la decisión luego de que Meteorología declarara alertas y avisos meteorológicos para ambas regiones debido al fenómeno.

Este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para las regiones de Los Ríos y del Biobío por tormentas eléctricas.

El organismo tomó la decisión luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) declarara alerta meteorológica para ambas regiones debido al fenómeno, que en el caso de Los Ríos se extendería hasta el jueves 11 y en el caso del Biobío hasta este miércoles 10.

Región de Los Ríos

Región del Biobío

#Alerta AA107-1/2025 (actualización): [09/dic 09:08] Tormentas Eléctricas en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos https://t.co/V0Dm0m9KtI pic.twitter.com/NJ5cBO7hNn — MeteoChile (@meteochile_dmc) December 9, 2025



En base a estos antecedentes —y en coordinación con las delegaciones presidenciales — es que se decidió decretar Alerta Temprana Preventiva Regional por tormentas eléctricas, medida que estará vigente hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el “monitoreo preciso y riguroso” de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

Desde el Senapred hicieron un llamado a la población de estas regiones a evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta.

#SENAPREDLosRíos Se actualiza #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Ríos por tormentas eléctricas. Más información en: https://t.co/Fhm14CeHva pic.twitter.com/oKy7izqe6P — SENAPRED (@Senapred) December 9, 2025