Senapred decreta alerta temprana preventiva para la Región de O’Higgins por precipitaciones y viento

Desde el Senapred señalaron que la medida estará vigente “a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten”.

Este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para la Región de O’Higgins por lluvias.

Detalles de la alerta del Senapred

Desde el organismo tomaron la decisión debido al pronóstico de lluvia dado a conocer por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para la región.

En concreto, hay un aviso por precipitaciones normales a moderadas especialmente en la precordillera de la región durante el 19 y 20 de septiembre.

A ello se suma viento de intensidad débil a moderada que golpeará la cordillera de la región entre el 18 y 20 de septiembre.

“En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial de O’Higgins, la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten”, agregaron.

Detallaron que esta alerta implica un reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo “preciso y riguroso” de las condiciones de riesgo y vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred para “actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.

¿Cuánta lluvia y rachas de viento se esperan?