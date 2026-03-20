Senapred decreta Alerta Temprana Preventiva en 10 comunas de la RM por lluvias y riesgo de aluviones

La medida rige para comunas cercanas a la cordillera ante el pronóstico de precipitaciones para este viernes, además de viento y probables tormentas eléctricas en sectores altos. Senapred advirtió una probabilidad moderada de remociones en masa en precordillera y cordillera.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana ante el pronóstico de lluvias para este viernes y la posibilidad de aluviones y derrumbes en sectores precordilleranos y cordilleranos.

La medida afecta a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, todas comunas que colindan con la cordillera o se ubican en su entorno inmediato.

Según los antecedentes meteorológicos reportados por Senapred, para este viernes se esperan entre 5 y 20 milímetros de precipitación en la capital. A eso se suma el pronóstico de viento normal a moderado y probables tormentas eléctricas en el sector cordillerano de la región. El pronóstico general para Santiago también contempla chubascos fuertes durante la tarde del viernes.

Uno de los factores que más preocupa a las autoridades es la ubicación de la isoterma cero, que se proyecta entre 3.600 y 2.700 metros sobre el nivel del mar. Ese nivel favorece la caída de lluvia en zonas donde habitualmente precipita nieve, lo que eleva el riesgo de remociones en masa.

En esa línea, Senapred informó que Sernageomin, mediante una minuta técnica actualizada el 19 de marzo, estimó una probabilidad moderada de ocurrencia de aluviones y derrumbes en precordillera y cordillera. El organismo detalló que el riesgo considera fenómenos como flujos de detritos, deslizamientos y caída de rocas.