Senapred decreta alerta amarilla para la comuna de Puerto Montt por crecida de río

Desde el Senapred señalaron que la medida estará vigente “a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”.

Este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Amarilla para la comuna de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, por crecida del río.

Detalles de alerta del Senapred

El Senapred sostuvo que, según la información técnica proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), la estación Río Lenca Bajo Bocatoma ubicada en la comuna de Puerto Montt se encuentra en el umbral de alerta amarilla, por lo que “si continúa aumentando el caudal, podría ocasionar afectación a personas y daños en infraestructuras”.

“En consideración a este antecedente, que supone un aumento del riesgo asociado a dicha variable, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Amarilla para la comuna de Puerto Montt por crecida, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”, agregaron.

Finalmente, desde el organismo detallaron que con la declaración de esta alerta se alistarán escalonadamente los recursos necesarios “para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”.