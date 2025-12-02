Senapred declara Alerta Temprana Preventiva en la Región Metropolitana por “amenaza de incendios forestales”

El organismo señaló que se presentan condiciones meteorológicas adversas para la Región Metropolitana, con máximas que podrían llegar hasta los 35° C.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana debido a amenazas de incendios forestales.

“Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, el botón rojo de Conaf y el pronóstico de riesgos de incendios forestales de Conaf, y de acuerdo con sus análisis técnicos, se presentan condiciones meteorológicas adversas para la Región Metropolitana. Por ello, se determinan zonas con alta probabilidad de generación y propagación de incendios forestales”, informó Senapred.

#SenapredRM Se declara Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana por amenaza de incendios forestales. Infórmate en: https://t.co/qh1CD1VOe2 pic.twitter.com/kNMp5kQjp2 — SENAPRED (@Senapred) December 2, 2025

Cabe recordar que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una Alerta Meteorológica por un evento de altas temperaturas extremas, asociado a una condición sinóptica de dorsal en altura.

El fenómeno se desarrollará desde la mañana del miércoles 3 de diciembre hasta la noche del mismo día, afectando principalmente a las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

Valores estimados de temperatura en grados Celsius (° C):