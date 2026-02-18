Senapred declara alerta roja y ordena evacuar sector de Lampa por incendio forestal que está cerca de viviendas

Para agilizar la evacuación en la comuna de Lampa, Senapred activó la Alarma SAE por un incendio forestal que ha quemado 40 hectáreas hasta ahora.

Este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó a los vecinos de Lampa, en la Región Metropolitana, evacuar sus viviendas debido a un incendio forestal que afecta la zona.

La alerta es para la comunidad de La Resiliencia, ubicada en la comuna de Lampa, por el incendio en combate nombrado “Camino El Noviciado 2”, que amenaza sectores habitados.

Ante la rápida propagación del siniestro, Senapred activó la mensajería SAE y señaló que es crucial acatar las órdenes de las autoridades y del equipo en terreno para asegurar una evacuación segura.

El organismo recordó que es importante mantener la calma al momento de evacuar y considerar las necesidades de las mascotas del hogar al salir de la vivienda.

¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar la comunidad La Resiliencia, Comuna de Lampa. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE. RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la… pic.twitter.com/df2Mki6b8y — SENAPRED (@Senapred) February 18, 2026

Senapred declara alerta roja para Lampa

El servicio declaró alerta roja para la comuna de Lampa por el incendio “Camino El Noviciado 2”, que según la Corporación Nacional Forestal (Conaf) ya ha consumido 40 hectáreas.

Las autoridades informaron que el Cuerpo de Bomberos de Colina-Lampa, junto con el de Quinta Normal, además de 2 brigadas y 1 camión aljibe de Conaf, están trabajando para apagar las llamas y evitar el avance del fuego a sectores habitados.

Con la declaración de la alerta, Senapred indicó que “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED)” para controlar el siniestro.