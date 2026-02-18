País incendios forestales

Senapred declara alerta roja y ordena evacuar sector de Lampa por incendio forestal que está cerca de viviendas

Por Constanza Zambrano

18.02.2026 / 17:25

{alt}

Para agilizar la evacuación en la comuna de Lampa, Senapred activó la Alarma SAE por un incendio forestal que ha quemado 40 hectáreas hasta ahora.

Este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó a los vecinos de Lampa, en la Región Metropolitana, evacuar sus viviendas debido a un incendio forestal que afecta la zona.

La alerta es para la comunidad de La Resiliencia, ubicada en la comuna de Lampa, por el incendio en combate nombrado “Camino El Noviciado 2”, que amenaza sectores habitados.

Ante la rápida propagación del siniestro, Senapred activó la mensajería SAE y señaló que es crucial acatar las órdenes de las autoridades y del equipo en terreno para asegurar una evacuación segura.

El organismo recordó que es importante mantener la calma al momento de evacuar y considerar las necesidades de las mascotas del hogar al salir de la vivienda.

Senapred declara alerta roja para Lampa

El servicio declaró alerta roja para la comuna de Lampa por el incendio “Camino El Noviciado 2”, que según la Corporación Nacional Forestal (Conaf) ya ha consumido 40 hectáreas.

Las autoridades informaron que el Cuerpo de Bomberos de Colina-Lampa, junto con el de Quinta Normal, además de 2 brigadas y 1 camión aljibe de Conaf, están trabajando para apagar las llamas y evitar el avance del fuego a sectores habitados.

Con la declaración de la alerta, Senapred indicó que “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED)” para controlar el siniestro.

DESTACAMOS

Tendencias Predicciones del horóscopo chino: ¿Qué nos espera el 2026 al entrar en el Año del Caballo de Fuego?

LO ÚLTIMO

Deportes Natalia Duco afirma que se priorizarán eventos deportivos por sobre los conciertos en el Estadio Nacional
Senapred declara alerta roja y ordena evacuar sector de Lampa por incendio forestal que está cerca de viviendas
Micro se incendia y provoca desvíos de tránsito en pleno centro de Santiago
"Ellos generaron la emergencia": republicanos en picada contra Cataldo tras afirmar que el gobierno de Boric “ha sido de emergencia de verdad”
Ocho esquiadores muertos y un desaparecido deja avalancha de nieve en Estados Unidos
Fiscalía cita al presidente ejecutivo de Codelco a declarar por derrumbe en El Teniente que dejó a 6 personas muertas