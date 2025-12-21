Senapred declara alerta Roja en Zapallar y La Ligua por incendio forestal

El siniestro, denominado “La Foresta de Zapallar”, se mantiene en combate y ha consumido cerca de dos hectáreas. Senapred activó mensajería SAE y llamó a la comunidad a seguir las indicaciones de evacuación.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para las comunas de Zapallar y La Ligua, en la Región de Valparaíso, debido a un incendio forestal que se desarrolla en el sector La Foresta de Zapallar.

Según la información técnica entregada por Conaf, el incendio se encuentra en combate y presenta una superficie afectada de aproximadamente dos hectáreas.

En el lugar trabajan brigadas terrestres y recursos aéreos, con apoyo de los Cuerpos de Bomberos de Zapallar, La Ligua y Papudo, además de personal técnico especializado.

Como medida preventiva, Senapred activó la mensajería SAE, solicitando la evacuación del sector La Foresta de Zapallar.

El director regional de Senapred Valparaíso, Christian Cardemil, informó que la decisión se adoptó con base en los antecedentes técnicos disponibles y reiteró el llamado a la población a evacuar de manera inmediata, calmada y ordenada, siguiendo las indicaciones de los equipos de emergencia desplegados en el territorio.

En el combate del incendio participan seis brigadas de Conaf en trayecto, junto a un camión de combate, tres aeronaves y personal técnico, con el objetivo de contener el avance de las llamas y proteger a la población y la infraestructura cercana.