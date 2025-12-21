País incendio forestal

Senapred declara alerta Roja en Zapallar y La Ligua por incendio forestal

Por CNN Chile

21.12.2025 / 16:15

{alt}

El siniestro, denominado “La Foresta de Zapallar”, se mantiene en combate y ha consumido cerca de dos hectáreas. Senapred activó mensajería SAE y llamó a la comunidad a seguir las indicaciones de evacuación.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para las comunas de Zapallar y La Ligua, en la Región de Valparaíso, debido a un incendio forestal que se desarrolla en el sector La Foresta de Zapallar.

Según la información técnica entregada por Conaf, el incendio se encuentra en combate y presenta una superficie afectada de aproximadamente dos hectáreas.

En el lugar trabajan brigadas terrestres y recursos aéreos, con apoyo de los Cuerpos de Bomberos de Zapallar, La Ligua y Papudo, además de personal técnico especializado.

Como medida preventiva, Senapred activó la mensajería SAE, solicitando la evacuación del sector La Foresta de Zapallar.

El director regional de Senapred Valparaíso, Christian Cardemil, informó que la decisión se adoptó con base en los antecedentes técnicos disponibles y reiteró el llamado a la población a evacuar de manera inmediata, calmada y ordenada, siguiendo las indicaciones de los equipos de emergencia desplegados en el territorio.

En el combate del incendio participan seis brigadas de Conaf en trayecto, junto a un camión de combate, tres aeronaves y personal técnico, con el objetivo de contener el avance de las llamas y proteger a la población y la infraestructura cercana.

DESTACAMOS

País Todo lo que tienes que saber de la supergripe AH3N2 que llegó a Chile: ¿Qué hacer y cómo prevenir contagios?

LO ÚLTIMO

País EFE Sur alcanza acuerdo con sindicato y mantiene operación ferroviaria con normalidad
Benjamín Salas: Chile Vamos no debe entrar al gobierno de Kast, sino enfocarse "en reconstruir la centroderecha liberal"
Acevedo asegura que no le gusta la idea de "motosierra", pero que Kast "no puede moderar la promesa" de recorte fiscal
Influyentes, capítulo 81: Matías Acevedo y Benjamín Salas
Golpe al crimen organizado: Incautan 475 toneladas de precursores químicos en puertos de Arica e Iquique
Manuel García despide a Julio Zegers con poema: “Inspiración para los humildes, humildad para los poderosos”