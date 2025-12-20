Senapred declara alerta roja en La Serena: incendio forestal activa evacuación en diferentes sectores

Las autoridades declararon Alerta Roja en la comuna de La Serena debido a un incendio forestal que afecta al Parque Coll 2. Bomberos y brigadas de Conaf trabajan en su control, mientras se solicita a los residentes evacuar con calma la zona afectada.

La Región de Coquimbo se mantiene en máxima alerta ante un incendio forestal que se declaró en la comuna de La Serena, en el sector del Parque Coll 2.

Según informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el fuego actualmente se encuentra en combate y ha afectado una superficie aproximada de una hectárea.

Para enfrentar la emergencia, se movilizó al Cuerpo de Bomberos de La Serena y Coquimbo, junto a dos brigadas, dos técnicos y un camión aljibe de Conaf, además de un equipo de Carabineros de Chile que colabora en la gestión del perímetro de seguridad.

Debido a la cercanía del incendio con zonas habitadas, se activó la mensajería SAE a las 15:08 horas, solicitando la evacuación preventiva del sector Población 18 de Septiembre.

Las autoridades hacen un llamado a la población a mantener la calma, seguir las indicaciones de seguridad y abandonar la zona de riesgo de manera ordenada.

Conaf y Bomberos continúan evaluando la evolución del siniestro, que hasta el momento no ha dejado reportes de víctimas, pero sí ha generado preocupación por la cercanía de viviendas y la propagación rápida del fuego en la zona.