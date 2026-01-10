País incendio forestal

Senapred declara alerta roja en Cabrero por incendio forestal que amenaza sectores habitados

Por CNN Chile

10.01.2026 / 17:26

El siniestro, identificado como “333 Cabrero”, se desarrolla en el sector La Cruz y permanece en combate, con una superficie preliminar afectada de 0,5 hectáreas.

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Cabrero, en la Región del Biobío, por incendio forestal.

Según el organismo, el incendio presenta rápida propagación y cercanía con zonas pobladas, según información entregada por CONAF y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).

De acuerdo con el reporte técnico, el incendio registra saltos de pavesas y un avance peligroso hacia sectores habitados, además de encontrarse a aproximadamente 70 metros de un estanque de agua potable de la empresa Essbio, lo que incrementa el nivel de riesgo.

Ante este escenario, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío, Senapred resolvió decretar la Alerta Roja con vigencia inmediata y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten, con el objetivo de reforzar las labores de control y protección de la población.

Con la activación de esta alerta, se dispone la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo a los equipos que ya se encuentran desplegados en la zona, entre ellos Conaf, Bomberos y los organismos que integran el Sinapred.

