Senapred declara Alerta Temprana Preventiva en La Araucanía por tormentas eléctricas

Se pronosticó que el fenómeno ocurra en los sectores de litoral y cordillera de la costa.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva en la Región de La Araucanía por tormentas eléctricas.

Según información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el aviso meteorológico por “probables tormentas eléctricas en los sectores de litoral y cordillera de la costa”.

El pronóstico se mantendrá vigente durante este jueves 18 de septiembre.

El organismo recomendó a la población evitar acercarse a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía. También aconsejó no usar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles mientras dure la tormenta.

Debido a ello, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, Senapred decretó la Alerta Temprana Preventiva, la cual estará “vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten”.

La declaración de esta alerta “se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.