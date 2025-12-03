Senapred declaró Alerta Roja en Olmué por incendio forestal: Equipos trabajan para combatir el avance de las llamas

El organismo informó que hasta ahora no se han reportado afectaciones en personas ni daños en viviendas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en Olmué (Región de Valparaíso) debido a un incendio forestal.

El siniestro -denominado Alto Olmué- se mantiene en combate y ha afectado una hectárea.

En el lugar trabajan el Cuerpo de Bomberos de Olmué, 6 brigadas, 6 técnicos, 3 aviones, 3 helicópteros y 1 camión aljibe de la Municipalidad de Limache.

Hasta el momento no se han reportado afectaciones en personas ni daños en viviendas.

Con la declaración de esta Alerta Roja “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.