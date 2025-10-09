Senadora Gatica informa que enfrenta tratamiento contra el cáncer de mama: “Su apoyo significa mucho para mí”

La senadora María José Gatica informó que debió ser intervenida quirúrgicamente luego del resultado de su mamografía. "Su apoyo y compañía significan mucho para mí", expresó la legisladora a través de sus redes sociales.

Durante este jueves, la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, informó que debió ser intervenida quirúrgicamente tras ser diagnosticada con cáncer de mama.

“Hace unas semanas me hice una mamografía, y lamentablemente, el resultado no fue el esperado. Hoy he sido intervenida quirúrgicamente y, aunque el camino por delante puede ser desafiante, mis esperanzas están puestas en Dios”, expresó a través de sus redes sociales.

En ese contexto, la legisladora anunció que durante su recuperación se mantendrá con licencia médica por un tiempo, aunque enfatizó que “en la medida de lo posible seguiré pendiente de todos sus encargos y proyectos”.

Lee también:“Corramos Juntas” en La Reina: Todo sobre el evento que promueve la prevención del cáncer de mama

Además, pidió “que me tengan presente en sus oraciones. Su apoyo y compañía significan mucho para mí”, y finalmente hizo un llamado a la población: “No olviden hacerse la mamografía. La prevención y la detección temprana son fundamentales para la salud”.