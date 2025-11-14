País Elecciones 2025

Senadora Campillai responde a dichos de Kaiser: “Los responsables deben estar en la cárcel y los negacionistas lejos de La Moneda”

Por CNN Chile

14.11.2025 / 11:18

El candidato presidencial dijo que si llega a La Moneda indultaría a Patricio Maturana, excarabinero que cegó a Campillai durante el estallido social de 2019. "Su sector siempre ha justificado a criminales, sobre todo a quienes atentan contra los que vivimos en poblaciones", acusó la senadora.

La senadora Fabiola Campillai respondió al candidato presidencial Johannes Kaiser, quien afirmó que si llega a La Moneda liberará al excarabinero que dejó ciega a la parlamentaria durante el estallido social en 2019.

El diputado del Partido Nacional Libertario dijo en el podcast “Cómo te lo explico” que buscará liberar a policías condenados por hechos vinculados al estallido social: “En principio, me gustaría soltar a todo”.

Respecto a Patricio Maturana, exfuncionario de Carabineros, condenado a más de 12 años por cegar a la senadora Campillai, Kaiser aseguró: “(A él) también”.

Y añadió que “la izquierda liberó a sus delincuentes, incluso a abusadores sexuales. Yo le voy a devolver a nuestros uniformados, que salvaron a Chile de caer en un golpe de Estado, la libertad”.

Bajo ese contexto, la parlamentaria respondió diciendo: “No me sorprende que quiera indultar a quien me dejó ciega. Su sector siempre ha justificado a criminales, sobre todo a quienes atentan contra los que vivimos en poblaciones. Sus palabras muestran una falta total de humanidad tremenda. No solo no sienten empatía, sino que los mueve el odio, la rabia y la ignorancia”.

“Nunca más debe repetirse lo que me pasó a mí ni lo que vivieron las más de 400 víctimas de trauma ocular. Por eso, los responsables deben estar en la cárcel, y los negacionistas, lejos de La Moneda”, aseveró Campillai.

