Senador Luciano Cruz-Coke y asesinato de su primo en La Reina: “Siempre pensamos que era imposible que haya matado a sus hijos”

Este martes, el senador Luciano Cruz-Coke se refirió al giro por la muerte de su primo, Eduardo Cruz-Coke, quien fue asesinado junto a sus hijos en la comuna de La Reina.

Si bien al inicio de la investigación se barajó la hipótesis de un parricidio, esta fue desechada para ser calificada como triple homicidio. Por ello, fueron imputados Jorge Ugalde y Trinidad Cruz-Coke, cuñado y hermana de la víctima, respectivamente.

En conversación con Chilevisión, Luciano Cruz-Coke (Evopoli) sostuvo que “La Fiscalía recoge lo que nosotros siempre hemos pensado en la familia; Eduardo es imposible que haya asesinado a sus hijos, nunca pensamos que eso pudiera ser posible”.

“Era una persona que se desvivía por sus hijos. La señora de él, Carolina, en el funeral habló de lo buen padre que es. Uno no habla de un parricida como el buen padre que es y Eduardo era una enorme persona, de un corazón de oro”, agregó al medio.

Por otra parte, sostuvo que “es un caso macabro, horroroso (…). Los detalles son macabros, escabrosos, de una crueldad brutal. Eduardo hubiera sido incapaz de tocar a sus hijos”. “Espero que quienes sean culpables paguen con las penas que la justicia imponga con la mayor dureza”.

Finalmente, el senador afirmó que no conocía a Ugalde y que a su primera Trinidad muy poco. “No lo conocía, y a mi prima Trinidad muy poco también. A Eduardo sí, mucho. Era una persona que amaba a sus hijos y lo quisieron implicar en una cosa horrorosa, como es un parricidio”.