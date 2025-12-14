Senador Fidel Espinoza responsabiliza al Frente Amplio y al Gobierno por la derrota de Jeannette Jara

El senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, se refirió a los resultados de la segunda vuelta presidencial, en la que resultó electo como Presidente de la República José Antonio Kast. "Muchos votos nulos y blancos. El triunfo de la ultraderecha tiene clara responsabilidad en el FA", subrayó.

El senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, se refirió a los resultados de la segunda vuelta presidencial entre la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

A través de su cuenta de X, compartió una imagen de la papeleta en la que se inclinó por el voto nulo, acompañada de un mensaje en el que señaló que los errores del Frente Amplio (FA) “le regalaron el gobierno a la derecha”.

Al respecto, comentó: “Muchos votos nulos y blancos. El triunfo de la ultraderecha tiene clara responsabilidad en el FA: su superioridad moral, las fundaciones y el rechazo a apoyar leyes de seguridad”.

Muchos votos nulos y blancos. Triunfo de la ultraderecha tiene clara responsabilidad en el @elfrente_amplio: su superioridad moral; Fundaciones (Procultura, D Viva) ;rechazo a apoyar leyes de seguridad. Desde el Senado defenderemos los logros sociales alcanzados! Nunca más FA. pic.twitter.com/iGaKnXSck9 — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) December 14, 2025

Además, remarcó que desde el trabajo legislativo en el Senado se defenderán “los logros sociales alcanzados”.

Los errores de este gobierno pavimentaron el camino para la derrota más dura de la izquierda en una presidencial. Uno de ellos fue jugársela a fondo por una opción en el primer proceso constitucional, incluso dejando de gobernar a la espera del resultado

Seguro jamas lo asumirán — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) December 14, 2025

En paralelo, deslizó críticas a la administración de Gabriel Boric: “Los errores de este Gobierno pavimentaron el camino para la derrota más dura de la izquierda en una presidencial. Uno de ellos fue jugársela a fondo por una opción en el primer proceso constitucional, incluso dejando de gobernar a la espera del resultado. Seguro jamás lo asumirán”.