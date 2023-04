Este lunes, la Comisión de Seguridad del Senado fue testigo de un tenso cruce entre el senador Felipe Kast y el nuevo ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.

El encontrón se produjo durante el debate en torno a la Ley de Usurpaciones, cuando parlamentario de Evópoli le dijo al titular de la Segpres que “deje de repetir los argumentos”

“Entiendo la ansiedad, pero el senador Insulza pudo no haberle dado unanimidad para la extensión de la…”, replicó Elizalde.

Ante este escenario, Kast interrumpió señalando que “no necesitamos unanimidad (…) infórmese del reglamento ministro. Está repitiendo los argumentos tres veces”. “No le he dado la palabra”, agregó.

Posteriormente, Kast en su rol de presidente de la Instancia, ordenó que se llevara a cabo la votación, ante lo que se escuchó al ministro decir “es un bruto“.

“¿Me dijo que era un bruto?“, preguntó el senador. “Sí, ¿cómo no vamos a poder conversar“, replicó Elizalde.

“Me dijo que era un bruto, cómo se le ocurre faltarme el respeto. Yo no le he faltado el respeto a usted (…) cuando usted reitera su argumento tres veces con ánimo de dilatar y soberbio, a mí no me parece. Ministro, usted era colega nuestro, le pido que respete el reglamento”, zanjó.

Revisa el momento a continuación: