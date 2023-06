El senador socialista emplazó de forma directa al mandatario, tras revelarse los polémicos convenios que firmó el Minvu con la fundación Democracia Viva, la cual está vinculada a RD. “Chile no resiste más corrupción. Chile no va a perdonar que esto se pretenda tapar como en pasado se taparon cosas. No corresponde y debemos ser duros”, expresó.