Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos aprenda cuál es la capital”

El legislador José Manuel Ormachea comentó las declaraciones del candidato Johannes Kaiser, donde planteó: “En Bolivia no van a volver a rematar nunca más un auto chileno. Si nos vuelven a pasar a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal. Y le van a tener que cambiar el nombre a la capital”.

El senador electo José Manuel Ormachea comentó las declaraciones del abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

El legislador sostuvo en La Tercera que, en primer lugar, la capital de Bolivia no es La Paz, por lo tanto, “si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”.

Cabe mencionar que la capital constitucional y judicial de Bolivia es Sucre, mientras que La Paz es la sede del poder legislativo y gubernamental.

Respecto a las declaraciones de Kaiser, le recomendó al diputado que es importante “informarse antes de opinar sobre otros países” y que “cualquier criterio sobre nuestra nación debe partir del respeto y del conocimiento básico de su historia y estructura”.

¿Qué dijo Johannes Kaiser?

En un acto de campaña en Osorno, Kaiser planteó: “Vamos a cerrar la frontera con Bolivia. Se acabó el chistecito de Bolivia. En Bolivia no van a volver a rematar nunca más un auto chileno. Y si lo vuelven a hacer, si nos vuelven a pasar a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal. Y le van a tener que cambiar el nombre a la capital, porque La Paz no va a ser”.