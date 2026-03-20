Senador Daniel Núñez (PC) participa en campaña de solidaridad en Cuba y afirma que Chile tiene un “deber ético” de prestar ayuda humanitaria
Por CNN Chile
20.03.2026 / 21:30
El senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, junto a diputados de su colectividad, participó en el denominado “Acto de Solidaridad con Cuba”. En su intervención, subrayó que “lo que se está haciendo acá es un castigo colectivo al pueblo cubano”.
El senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, participó en el denominado “Acto de Solidaridad con Cuba”, donde abordó la conexión histórica entre la isla y Chile.
En su intervención, destacó la ayuda que prestó Cuba durante la dictadura: “Muchos chilenos están vivos gracias a ese apoyo”. Asimismo, relevó la formación de profesionales, especialmente en el área de la salud, y el despliegue de una brigada médica tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 en el país.
“Yo quiero decir que la solidaridad con Cuba en este momento es un deber ético de la sociedad chilena, y por eso es que estamos acá entregando nuestro grano de arena y nuestro aporte. Por último, queremos también destacar y decir a todo el mundo que lo que se está haciendo acá es un castigo colectivo al pueblo cubano. Aquí no se ataca a un gobierno, no se ataca a una autoridad, no se ataca a un partido, se está castigando a todo el pueblo de Cuba: se le impide vivir normalmente, se le corta la luz por la falta de petróleo, sabemos que eso limita también el acceso al agua, se impide que haya transporte público y se daña al transporte público”, subrayó.
En Cuba también se encuentran los diputados del PC Boris Barrera, Luis Cuello y Daniela Serrano, además del secretario de Relaciones Exteriores del Frente Amplio, Javier Humada, con el fin de entregar insumos básicos a la población, entre ellos medicamentos e insumos clínicos como paracetamol, atenolol, ibuprofeno, jeringas para administrar insulina y sales de rehidratación.
Esta iniciativa forma parte de una flotilla denominada “Nuestra América”, impulsada por la organización Internacional Progresista, que partió desde México.