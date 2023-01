Este lunes, el Senado decidirá y votará si Ángel Valencia se convierte en el nuevo fiscal nacional del Ministerio Público.

El abogado de 53 años es la tercera propuesta del presidente Gabriel Boric para encabezar la entidad, tras los fallidos procesos de José Morales y Marta Herrera.

La jornada comenzará a las 11:00 horas en la Comisión de Constitución, donde Valencia le expondrá a los parlamentarios su propuesta de trabajo y acto seguido, se realizará una ronda de preguntas que surjan producto del diálogo y de las inquietudes u opiniones que haga llegar la ciudadanía a través del espacio de participación ciudadana que se abrió en el sitio web del Senado.

Posteriormente, está contemplado que se haga a una sesión especial en Sala -16:30 horas- para que los senadores se pronuncien sobre el oficio del presidente Boric, el cual requiere los votos de los dos tercios (2/3) de los parlamentarios en ejercicio, es decir, 33 sufragios favorables, para que sea ratificado.

¿Quiénes es Ángel Valencia?

Ángel Valencia Vásquez es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con un Master of Laws (LLM) de la California Western School of Law. Se desempeña como académico de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) desde 2000 y ha sido docente de las universidades San Sebastián, Finis Terrae, Católica de Chile y de Valparaíso.

Entre los años 2002 y 2006 se desempeñó como abogado asesor de la Fiscalía Regional de Aysén, y como fiscal adjunto de las Fiscalías de Valparaíso y Metropolitana Sur.

Desde el 2006 se ha desempeñado en el libre ejercicio de la profesión de abogado, especializándose en la litigación de causas penales.

Las controversias

El nombre de Valencia causa controversia al interior del Senado, tanto por sus vínculos con algunos partidos políticos perteneciente al ex duopolio político -Chile Vamos y la ex Concertación-, como por haber sido abogado en causas de delitos sexuales.

El candidato nominado por el presidente Boric es “compadre” de Álvaro Elizalde, senador y uno de los personeros íconos del Partido Socialista (PS): “Soy padrino de su hijo menor y él es padrino de mi hijo menor. Nos une una amistad de más de 30 años, de la cual me siento muy orgulloso y muy agradecido”, reveló a Ex Ante.

Consultado sobre si piensa que Elizalde debe inhabilitarse en la votación en el Senado, respondió: “El senador ha votado favorablemente las dos propuestas de Gobierno en la designación del fiscal. Estoy seguro de que (…) el senador Elizalde va a cumplir estrictamente con las normas de la ley y con las normas internas de la Corporación para al momento de tener que decidir su voto”.

Otro aspecto por el que abogado ha sido cuestionado es su relación con Andrés Chadwick (UDI), ex ministro que fue acusado constitucionalmente en 2019, y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián (USS). En octubre de 2022, Valencia entró a trabajar como profesor de planta a media jornada.

De hecho, Marta Herrera dijo el pasado 22 de diciembre en CNN Prime de CNN Chile que Valencia participó en una comida vinculada con personeros de la UDI, donde también estaba Chadwick.

Al respecto, el actual candidato dijo al medio citado: “El decano Chadwick nos invitó a los profesores de la facultad a una celebración en su casa como consecuencia de que la carrera había obtenido una acreditación de seis años y no tiene nada extraño que haya una celebración de cualquier equipo de trabajo porque es fin de año”.

“En esta comida estuvieron solo profesores, no hubo dirigentes de la UDI ni parlamentarios de otro partido”, añadió.

Según Ciper, en diciembre de 2022 también fue contratada en la USS la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y anteriormente estaba el ex fiscal Manuel Guerra y ex dirigentes como el ex ministro Juan José Ossa.

Este último medio también reveló que Valencia “entre 2008 y 2012 fue asesor legislativo del ex senador, y actual consejero del CDE, Alberto Espina (RN). Y el 17 de noviembre de 2014 firmó un contrato con el comité de senadores de RN para asesorarlos en la tramitación de proyectos de ley relacionados con seguridad”.

Pero hay más. El centro periodístico consignó en diciembre que “la trayectoria laboral de Valencia aparece estrechamente ligada a estudios jurídicos vinculados a RN, el partido del ex presidente Sebastián Piñera. Entre 2006 y 2011 trabajó junto a Juan Domingo Acosta (quien ha defendido a Piñera en varias de sus causas penales más complicadas), Carlos Zepeda (fallecido en 2013, y quien fuera amigo personal del ex mandatario) y Alberto Espina”.

“Luego, con Espina entró prácticamente al mismo tiempo (fines de 2013) al estudio Cisternas y Compañía, del abogado Gonzalo Cisternas, hijo del ex ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas”, continúa.

Estos estudios están en el listado de compañías que emitieron facturas a una de las empresas investigadas del Grupo Angelini por el financiamiento político, cuyos pagos luego fueron rectificados ante el SII.

Por otra parte, Valencia también ha representado a los ex ministros Mario Desbordes (RN) ante una querella interpuesta por víctimas de trauma ocular en el marco del estallido social, y Heraldo Muñoz (PPD), quien se querelló contra el periodista Casto Ocando, que lo acusó de tener cuentas bancarias ocultas en el extranjero.

Defensa en causas de delitos sexuales

Otro aspecto por el que Ángel Valencia es cuestionado es haber sido abogado en causas por delitos sexuales, donde incluso defendió al formalizado ex juez de Rancagua Luis Barría.

De hecho, desde que el abogado fue incorporado a la lista de candidatura de la Corte Suprema, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha manifestado su rechazo.

El último pronunciamiento lo hizo tras la nominación por parte de presidente Boric: “Lamentamos la decisión del Gobierno de nominar a Ángel Valencia como fiscal nacional. Alertamos nuevamente que esta elección puede poner en riesgo por décadas la integridad, la dignidad y la vida misma de mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas”.

En esa línea, argumentaron que reafirman su desconfianza “respecto de su carrera como defensor privado de agresores, abusadores sexuales, violadores y secuestradores de mujeres y niñas, desacreditando a las denunciantes en favor de su argumentación. Además, ha sido defensor de personas vinculadas a los poderes políticos y económicos”.

“Es imprescindible que el Gobierno y el Senado lo consideren en la designación del más alto cargo en el Ministerio Público. Si el Senado ratifica esta decisión, será cómplice de las advertencias ya planteadas”, zanjaron.

Lamentamos la decisión del gobierno de nominar a Ángel Valencia como Fiscal Nacional. Alertamos nuevamente que esta elección puede poner en riesgo por décadas la integridad, la dignidad y la vida misma de mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas. — Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (@MujeresRed) January 5, 2023

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, también hizo críticas en el pasado al nombre de Valencia, específicamente cuando era parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

En ese sentido, se le consultó a la secretaria de Estado en Noticias Express de CNN Chile el pasado 20 de diciembre, cuando Valencia aún no era nominado por el mandatario, sino que solo formaba parte de la quina del máximo tribunal, si, a su juicio, el letrado podría dar respuesta a las preocupaciones sobre el rol de la Fiscalía en casos de persecución penal de violencia contra la mujer.

“Escuché las exposiciones ante la Corte Suprema y, lamentablemente, eso no estuvo presente en ninguno de los candidatos, por eso es una preocupación del ministerio”, respondió. Luego dijo: “Tal como he dicho previamente y tal como dijo la ministra (Marcela) Ríos ayer varias veces, no ha habido ningún veto”.