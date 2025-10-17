País cárceles

Avanza en el Senado el proyecto que reduce plazos y trámites para la ampliación y construcción de cárceles

Por CNN Chile

17.10.2025 / 08:50

La iniciativa busca enfrentar el hacinamiento y la sobrepoblación de los reclusos en las diversas cárceles del país.

La Sala del Senado aprobó y despachó a tercer trámite constitucional el proyecto que busca reducir plazos y trámites para la ampliación y construcción de cárceles.

La iniciativa tiene como objetivo “enfrentar el hacinamiento y la sobrepoblación de reclusos en diversas cárceles a lo largo del país” y fue despachada desde la Sala en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Constitución.

El proyecto establece reglas especiales para “eximir de trámites y reducir plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, que permitan conseguir una tramitación acorde a la urgencia para dar respuesta oportuna a las actuales necesidades de seguridad”.

Con ese fin, se busca que las medidas que se proponen permitan “la ampliación oportuna de plazas regulares, la creación de Centros Penitenciarios Femeninos y módulos de máxima seguridad”.

En el debate parlamentario, se apuntó a que la sobrepoblación e incluso el hacinamiento no permitirían a Gendarmería realizar sus labores de manera efectiva, como “segregar de manera adecuada y favorecer la rehabilitación y reinserción”.

