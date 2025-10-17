Avanza en el Senado el proyecto que reduce plazos y trámites para la ampliación y construcción de cárceles

La iniciativa busca enfrentar el hacinamiento y la sobrepoblación de los reclusos en las diversas cárceles del país.

La Sala del Senado aprobó y despachó a tercer trámite constitucional el proyecto que busca reducir plazos y trámites para la ampliación y construcción de cárceles.

La iniciativa tiene como objetivo “enfrentar el hacinamiento y la sobrepoblación de reclusos en diversas cárceles a lo largo del país” y fue despachada desde la Sala en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Constitución.

El proyecto establece reglas especiales para “eximir de trámites y reducir plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, que permitan conseguir una tramitación acorde a la urgencia para dar respuesta oportuna a las actuales necesidades de seguridad”.

📋La Sala del Senado aprobó en particular la iniciativa y ahora corresponde que la Cámara se pronuncie respecto de los cambios que se le hicieron.

Con ese fin, se busca que las medidas que se proponen permitan “la ampliación oportuna de plazas regulares, la creación de Centros Penitenciarios Femeninos y módulos de máxima seguridad”.

En el debate parlamentario, se apuntó a que la sobrepoblación e incluso el hacinamiento no permitirían a Gendarmería realizar sus labores de manera efectiva, como “segregar de manera adecuada y favorecer la rehabilitación y reinserción”.