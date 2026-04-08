País senado

Senado despachó a ley proyecto que endurece sanciones a la venta de drogas tóxicas, como el fentanilo

Por CNN Chile

08.04.2026 / 10:38

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Los parlamentarios argumentaron que es importante agravar las penas para quienes trafiquen, aunque sea en pequeñas dosis, drogas que son "altamente adictivas y letales".

El Senado despachó a ley el proyecto que agrava sanciones a la comercialización de drogas altamente tóxicas y adictivas. 

La iniciativa, que se originó en dos mociones refundidas de senadores y exsenadores, surgió en el contexto del “robo y tráfico de drogas como el fentanilo o ‘droga zombie’ desde recintos hospitalarios o circuitos farmacéuticos”.

En el debate parlamentario, hubo coincidencia en la “importancia de agravar las penas” para aquellas personas que trafiquen, aunque sea en pequeñas dosis, drogas “altamente adictivas y letales como el fentanilo, también conocido como la ‘droga zombie’, argumentando que si no se actúa con celeridad, esta situación puede escaparse de las manos”.

La iniciativa quedó en condiciones de convertirse en ley de la República luego que la Sala del Senado respaldó dos enmiendas que hizo la Cámara de Diputadas y Diputados a la legislación.

Durante la discusión surgieron propuestas de llevar el proyecto a comisión mixta para “precisar si era el Ministerio del Interior o el de Seguridad Pública el competente en esta materia”.

Esto, ya que la Cámara Baja reemplazó “al entonces Ministerio de Interior y Seguridad Pública por el Ministerio de Seguridad Pública, lo que a juicio de algunos no correspondía, pues el Senda depende de Interior”.

De todos modos, se aprobó en votación dividida mantener la modificación que se hizo en la Cámara de Diputados.

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