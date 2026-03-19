Senado aprueba proyecto que busca aumentar sanciones por evasión del pago en el transporte público

La iniciativa contempla medidas como aplicar una tarifa recargada a los pasajeros que no paguen el transporte público o revocar los beneficios de tarifa rebajada a quienes usen indebidamente la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) o la Tarjeta de Adulto Mayor (TAM).

Este jueves el Senado aprobó de forma unánime el proyecto que busca fortalecer las sanciones a pasajeros que no paguen las tarifas del transporte público.

La iniciativa fue despachada a la Cámara de Diputadas y Diputados a tercer trámite.

Una de las medidas que se propone es la aplicación de una tarifa recargada, superior al valor regular de un pasaje, a quienes no paguen.

En relación al cobro de multas, la iniciativa busca que se establezca un nuevo procedimiento más eficaz que incorporará a los morosos en la lista Registro de Pasajeros Infractores (RPI).

Al pertenecer a esta lista, los infractores pueden ser sancionados con la “suspensión de la entrega de documentos vinculados al transporte, como la licencia de conducir o permiso de circulación y la retención de la devolución al impuesto de renta”.

Una de las modificaciones que se hizo en el Senado fue que quienes tengan tarifa rebajada por contar con la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) o la Tarjeta de Adulto Mayor (TAM) podrían perder sus beneficios si se detecta un uso incorrecto de ellos.

Además, el proyecto contempla endurecer las sanciones con los pasajeros que intenten lesionar o amenazar a conductores y fiscalizadores.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis De Grange, valoró el avance de la iniciativa argumentando que la evasión del pago en el transporte público equivale a un “déficit entre 150 y 200 millones de dólares“.