Semana Santa: Cuáles son las tradiciones que los fieles practican durante esta fecha

Una de las más comunes es la abstinencia de comer carne.

Si bien para algunos es sinónimo de “mini vacaciones” debido al fin de semana largo, para otros es significado de recogimiento y reflexión, Semana Santa es una fecha que conmemora año a año los últimos días de Jesucristo en la Tierra, y luego su paso a la eternidad y la gloria, de acuerdo a la religión católica.

En Chile, una de las costumbres más conocidas y significativas durante esta fecha es no comer carne en Viernes Santo.

De acuerdo al sacerdote Salesiano y académico de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, Heriberto Cabrera, esto ocurre en el contexto de la Cuaresma, un período que tradicionalmente se liga a la abstinencia, la oración y la penitencia.

Lee también: “Es un acto de comunión familiar”: Experto explica por qué “Jesús de Nazaret” sigue conmoviendo a los chilenos

Otra tradición en Chile es la de los huevitos de Pascua, cuya historia se remonta a la antigua tradición de los germanos de adorar a la diosa de la primavera y la fertilidad, Eostre.

Según explican desde la Universidad San Sebastián, la leyenda cuenta que la diosa halló un pájaro herido y lo transformó en conejo para que pudiera sobrevivir. Como anteriormente había sido pájaro, el conejo podía poner huevos, y así comenzó la tradición de los huevitos de Pascua.

También está el Vía Crucis, conocido también como “Estaciones de la Cruz”. Es una solemne procesión de antorchas dirigida por el papa.

En la actividad, la multitud visita cada una de las 14 “estaciones de la cruz”, cada una de las cuales simboliza una parte de la pasión y muerte de Jesús. La procesión en Roma comienza en el Coliseo y termina en el Monte Palatino.

Si bien no forman de la tradición “oficial”, en Chile, por ejemplo, en décadas anteriores se estilaba no martillar, no lavar ropa, ni tampoco usar prendas de vestir de color rojo.

De todos modos, cada creyente puede experimentar Semana Santa de acuerdo a la manera en que viven la fe.