Seis detenidos, un sospechoso y un cuerpo en Calera de Tango: Qué sabemos del caso de Krishna Aguilera

La Fiscalía Regional Metropolitano Occidente investiga el crimen como un secuestro con homicidio premeditado, en el que estarían involucradas seis personas, incluyendo a su expareja, Juan Beltrán, principal sospechoso y última persona que la vio con vida.

Durante la madrugada de este domingo, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en un sector rural de Catemito, en la comuna de Calera de Tango, Región Metropolitana.

La joven había sido vista por última vez el pasado 4 de octubre y su caso era investigado bajo la figura de secuestro con homicidio.

El cuerpo de la joven fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se realizan las pericias correspondientes para determinar la causa y data de muerte. Paralelamente, equipos de la Brigada de Homicidios Metropolitana y del Laboratorio de Criminalística continúan levantando evidencia en la zona.

La desaparición

Aguilera desapareció a inicio de octubre en circunstancias aún no esclarecidas, luego de reunirse con su expareja en su domicilio ubicado en San Bernardo, con el propósito de asistir a una discoteca del sector centro de la capital.

Sin embargo, durante el transcurso de la noche se perdió todo contacto con ella.

Krishna y su vínculo con el principal sospechoso

En conversación con Contigo en la Mañana de Chilevisión, Cristal, hermana de la joven desaparecida, relató que el día de los hechos la expareja de 45 años pasó a buscar a Krishna en un automóvil gris.

Según contó, su hermana le había manifestado temor hacia él. Cristal agregó que todas las sospechas de la familia recaen sobre este individuo, ya que tras la desaparición dejó de responder los llamados a sus cuatro números telefónicos.

“Él tenía cuatro números distintos, y de los cuatro, ninguno está prendido. Toda la gente que está alrededor de esta persona me ha dicho que lo tenía planificado”, afirmó.

Asimismo, señaló que mujeres que estuvieron presentes esa noche en la discoteca le contaron que Krishna se encontraba junto al sospechoso y tres hombres más, y que se la veía nerviosa.

“Ella no andaba sola, estaba con este hombre y tres más en la disco, y se veía nerviosa. Después la vieron irse con ellos”, relató.

De acuerdo con la hermana, Krishna conoció a este hombre a los 17 años, a través de una amiga cercana. Si bien no mantenían una relación formal, sí existía entre ambos un vínculo sentimental.

“Tenía 17 años cuando lo conoció por una amiga. Desde ahí empezó a salir con esta persona”, explicó Cristal a la periodista del canal.

La joven enfatizó en la responsabilidad del hombre y expresando su determinación de seguir buscando a su hermana, además de reflexionar sobre la violencia que enfrentan las mujeres.

“Somos todas mujeres, nadie tiene derecho a decidir por nuestras vidas, sea cual sea la situación. Esta es la persona que tiene a mi hermana, él es el único que la tiene. Yo voy a seguir indagando hasta encontrarla”, añadió.

Detención de Beltrán

El pasado 16 de octubre, personal de la PDI detuvo a Juan Beltrán, expareja de la víctima y principal sospechoso de su desaparición.

El arresto ocurrió en el domicilio de Beltrán y según información que se obtuvo después, este se habría negado a cooperar con la indagatoria.

La tesis que indaga Fiscalía: Secuestro con homicidio premeditado

Según la Fiscalía Regional Metropolitano Occidente, liderada por el fiscal Marcos Pastén, la muerte de Krishna no fue un accidente ni un crimen pasional, sino un secuestro con homicidio planificado.

Pastén afirmó que los hechos fueron premeditados y que participaron varias personas cercanas a la víctima y al principal sospechoso, Juan Beltrán, de 44 años, expareja de Krishna y última persona que la vio con vida.

Seis detenidos: El último colaboró para hallar el cuerpo de la joven

Seis personas han sido detenidas en relación con el caso.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, informó que los imputados permanecen bajo prisión preventiva en distintos recintos penitenciarios del país.

El sexto detenido, arrestado este domingo tras nuevas diligencias de la PDI, colaboró con la investigación y permitió a las autoridades localizar el cuerpo de la joven, indicando con precisión el lugar donde había sido enterrado.

“Muchas veces los imputados, dándose cuenta de la gravedad de su situación, deciden colaborar”, señaló Pastén.

El fiscal enfatizó que, aunque se reconocen faltas graves en la conducta de los implicados, la investigación apunta a establecer las responsabilidades penales de cada uno y determinar cómo se coordinó el crimen.

Hasta ahora, no se ha informado de motivos económicos o de otro tipo, más allá de la planificación del secuestro y homicidio.