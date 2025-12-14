Segunda vuelta presidencial: Más de 32.000 votos nulos y en blanco con el 25,37% de las mesas escrutadas

En paralelo, el candidato republicano José Antonio Kast encabeza la contienda con un 59,83% de los votos, mientras que la oficialista Jeannette Jara obtuvo el 40,17%.

En medio del conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, el Servicio Electoral (Servel) informó los primeros resultados parciales, correspondientes aproximadamente al 25,37% de las mesas escrutadas.

Según los datos publicados por el organismo, el candidato republicano José Antonio Kast encabeza la contienda con un 59,83% de los votos, mientras que la oficialista Jeannette Jara obtuvo el 40,17%.

En tanto, se contabilizan 5.358 sufragios en blanco (1,09%) y 27.043 votos nulos (5,50%).

El Servel continuará actualizando los resultados a medida que avance el conteo oficial, proporcionando cifras parciales que permiten seguir de cerca la evolución de la segunda vuelta presidencial.