Segunda vuelta presidencial: ¿Los vocales de mesa serán los mismos que en primera vuelta?

En el balotaje presidencial del próximo 14 de diciembre el voto será obligatorio, al igual que en primera vuelta.

Queda poco más de una semana para la segunda vuelta, día en que la ciudadanía decidirá quién será el próximo presidente o presidenta de Chile.

En ese sentido, cabe preguntarse quiénes deberán ser vocales de mesa para el balotaje, que será el domingo 14 de diciembre.

Vocales de mesa en la segunda vuelta

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, los vocales de mesa para la segunda vuelta serán los mismos designados para la primera vuelta.

Es importante recordar que esta labor es de carácter obligatorio y no cumplirla implica una multa económica.

Segunda vuelta presidencial: ¿Quiénes deben votar?

La segunda vuelta para elegir al presidente o presidenta es con voto obligatorio.

Deberán sufragar los chilenos y chilenas que hayan cumplido 18 años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.

Quien no concurra a las urnas recibirá una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM.

Por otro lado, los extranjeros con derecho a voto y chilenos/as que residen en el exterior y estén habilitados para votar no están afectados a la multa.