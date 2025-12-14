Segunda vuelta presidencial: Autoridades informan que transporte público está funcionando con normalidad

Metro de Santiago y los servicios urbanos de EFE son gratuitos durante esta jornada.

Las autoridades informaron que el transporte público ha funcionado con normalidad durante la mañana de la segunda vuelta presidencial.

El Ministerio de Transportes entregó un reporte sobre la situación de los servicios regulares y especiales que operan en esta jornada en las distintas regiones del país.

En la Región Metropolitana, Red Movilidad comenzó su servicio con un 49% más de buses en las calles en comparación a un domingo normal. Mientras que Metro de Santiago comunicó que todas sus líneas están operativas y sin incidencias desde las 7:00, a excepción de la Intermodal La Cisterna, que abrió a las 8:00.

Lee también: Elecciones 2025: Revisa si tu mesa está constituida en tu local de votación

En la misma línea, EFE informó que el 100% de la oferta de trenes urbanos programada para hoy se encuentra operativa.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, señaló que “como ministerio estamos desplegados y monitoreando para que el transporte público opere de la mejor forma en esta segunda vuelta de las elecciones”.

“Red Movilidad aumentará en un 80% su oferta en horario punta, es decir, entre las 10:00 y las 14:00 horas. También se reforzarán los servicios en un 60% en horario normal, lo que se traduce en 4.800 buses operando en las calles. Es importante recordar que Metro de Santiago y EFE estarán funcionando con gratuidad durante toda la jornada; sin embargo, las y los usuarios deben validar su pasaje con las tarjetas o códigos QR en los torniquetes y validadores. Además, los locales de votación contarán con espacios habilitados para dejar las bicicletas”, detalló.

Mientras que en otras regiones del país, el transporte público funciona sin novedades desde las 8:00, “con un importante flujo de operación, que va entre el 61% y el 100% en la mayoría de los sistemas urbanos“.

También hay 1.696 servicios especiales en zonas aisladas y rurales, en modos terrestres, marítimos y lacustres, que se suman a la oferta habitual de mil servicios, llegando a cerca de 2.700 servicios gratuitos.