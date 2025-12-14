Segunda vuelta presidencial: Así avanzan los resultados región por región en Chile

El cierre de mesas a las 18:00 horas marcó el inicio del escrutinio oficial en todo el país, con el Servel entregando actualizaciones permanentes sobre la segunda vuelta presidencial.

Los resultados de la segunda vuelta presidencial 2025 comenzaron a consolidarse este domingo tras el cierre de mesas a las 18:00 horas en todo el país, dando inicio al escrutinio oficial que definirá al próximo Presidente de la República entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

A medida que el Servicio Electoral (Servel) actualiza sus cifras en tiempo real, el foco informativo se ha desplazado hacia el comportamiento electoral de cada una de las 16 regiones, donde se observan diferencias significativas en participación, preferencias y evolución del conteo.

El seguimiento región por región permite observar los contrastes entre zonas urbanas y rurales, así como el comportamiento de los electores respecto de la primera vuelta.

El Servel continuará publicando nuevas cifras a lo largo de la jornada, actualizando actas ingresadas y mostrando en tiempo real la distribución de votos para Jara y Kast.

A continuación, puedes revisar el avance de los resultados por región y seguir minuto a minuto esta jornada decisiva para el país.