Segunda vuelta presidencial: Abren oficialmente las mesas de votación a lo largo de todo el país
Por Daniela Pérez P.
14.12.2025 / 08:00
Se espera que este domingo más de 15 millones de personas se acerquen a las urnas para elegir a la próxima presidenta o presidente.
Siendo las 8:00 horas de este domingo 14 de diciembre, se abren oficialmente las mesas de votación a lo largo de todo Chile.
Se espera que más de 15 millones de personas se acerquen a las urnas para elegir a la próxima presidenta o presidente de Chile para el periodo 2026-2030.
¿A qué hora puedo votar este domingo?
- Según la información oficial publicada en el sitio Chile Vota Informado, las mesas de votación estarán abiertas desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, aunque siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local.
¿Dónde voto en la segunda vuelta 2025?
¿Es obligatorio votar en esta segunda vuelta?
- La segunda vuelta para elegir a la presidenta o presidente de Chile es con voto obligatorio, salvo excepciones contempladas en la ley.
¿Se puede votar con el carnet vencido?
- La normativa de elecciones en Chile permite votar tanto con la cédula de identidad como con el pasaporte, y ambos pueden estar vencidos hasta un año antes de la elección, es decir, desde el 14 de diciembre de 2024.