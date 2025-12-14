País Elecciones 2025

Segunda vuelta presidencial: Abren oficialmente las mesas de votación a lo largo de todo el país

Por Daniela Pérez P.

14.12.2025 / 08:00

Se espera que este domingo más de 15 millones de personas se acerquen a las urnas para elegir a la próxima presidenta o presidente.

Siendo las 8:00 horas de este domingo 14 de diciembre, se abren oficialmente las mesas de votación a lo largo de todo Chile.

Se espera que más de 15 millones de personas se acerquen a las urnas para elegir a la próxima presidenta o presidente de Chile para el periodo 2026-2030.

¿A qué hora puedo votar este domingo?

  • Según la información oficial publicada en el sitio Chile Vota Informado, las mesas de votación estarán abiertas desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, aunque siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local.

¿Dónde voto en la segunda vuelta 2025?

¿Es obligatorio votar en esta segunda vuelta?

  • La segunda vuelta para elegir a la presidenta o presidente de Chile es con voto obligatorio, salvo excepciones contempladas en la ley.

¿Se puede votar con el carnet vencido?

  • La normativa de elecciones en Chile permite votar tanto con la cédula de identidad como con el pasaporte, y ambos pueden estar vencidos hasta un año antes de la elección, es decir, desde el 14 de diciembre de 2024.

