Segunda vuelta presidencial: con el 57,44% de las mesas escrutadas, José Antonio Kast es el nuevo Presidente de Chile

El Servicio Electoral (Servel) publicó el primer resultado preliminar de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con un total de 57,44% mesas escrutadas hasta el momento.

Según esta información, el candidato que se convierte en el nuevo presidente es José Antonio Kast con 59,16% de las preferencias. En segundo lugar, se ubica Jeannette Jara con 40,84%.

Respecto de la votación contabilizada hasta el momento, el candidato del Partido Republicano registra 4.172.631 votos, mientras que Jeannette Jara suma 2.880.994 preferencias, lo que representa una diferencia de 1.291.637 votos.

El Servel recuerda que estos datos corresponden a resultados preliminares y están sujetos a actualización conforme avance el conteo de votos en todo el país y en el extranjero.

Según el padrón definitivo, 15.779.102 personas están habilitadas para participar en la jornada electoral, de las cuales 15.618.167 residen en Chile y 160.935 se encuentran en el extranjero, distribuidas en distintos consulados y embajadas.