Sedini abre la puerta a incluir universidades en “Escuelas Protegidas” tras agresión a Lincolao

La ministra vocera afirmó que el Ejecutivo evaluará ampliar el alcance del plan tras la agresión a la ministra de Ciencias en Valdivia y advirtió que se buscarán medidas más severas.

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, no descartó que el proyecto “Escuelas Protegidas” pueda ampliarse al mundo universitario, luego de la agresión denunciada por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una actividad en la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia.

En entrevista con Mesa Central, la secretaria de Estado afirmó que el Ejecutivo evaluará esa posibilidad una vez que se cuente con más antecedentes del caso. “Todo lo vamos a evaluar, esto es muy reciente”, señaló.

La vocera indicó que el Gobierno esperará el avance de la investigación que lidera la Fiscalía antes de definir eventuales medidas, aunque adelantó que se buscará avanzar en iniciativas que impliquen sanciones más estrictas frente a hechos de violencia. En esa línea, sostuvo que situaciones como la denunciada por Lincolao “no pueden salir impunes”.

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Sedini también vinculó este tipo de hechos con discursos ideológicos y cuestionó que, a su juicio, existan sectores que condenan la violencia, pero permiten que ocurra en espacios educacionales.

Además, destacó el respaldo que recibió la ministra de Ciencias por parte del gabinete, detallando que varias ministras se reunieron en La Moneda para acompañarla tras lo ocurrido. Según afirmó, el episodio representa un “antes y un después” en la discusión sobre seguridad en recintos educativos.

“No se puede tolerar”, enfatizó la vocera, quien criticó que una autoridad invitada a una universidad —espacios que describió como de diálogo y aprendizaje— haya sido, según la versión entregada por el Gobierno, encerrada, insultada y agredida físicamente.

En paralelo, la ministra de Energía, Ximena Rincón, señaló en redes sociales que, tras conversar con Lincolao, esta le relató que estuvo cerca de dos horas encerrada en una sala y que debió ser escoltada por la PDI para evitar lesiones de mayor gravedad.